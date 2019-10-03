Sokak ortasında bıçaklı kavga kamerada

ÇORUM'da iki gurup arasında çıkan ve 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.30 sıralarında, Gazi Caddesi Hürriyet Meydanı'nda meydana geldi. Meydanda ara sokakta henüz bilinmeyen nedenle 2 kişi arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredeki farklı grupların da kavgaya karışmasıyla büyüyen kavgada, 2 grup tekme tokat bir birbirine girdi. Kavgada elinden bıçaklanan 1 kişi yaralanırken, 2 kişi de aldıkları yumruk darbesiyle hastanelik oldu. Kavgada yaralanan 3 kişi, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kavgada taraflar, ihbarla gelen polis ekiplerinin müdahalesi sonucu güçlükle ayrıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kavga anı da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: DHA