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Sokak ortasında bir şahsı vuran 2 şüpheli tutuklandı

Bingöl'de sokak ortasında bir kişinin tüfekle vurulmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

13.12.2019 18:01 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:10Sokak ortasında bir şahsı vuran 2 şüpheli tutuklandı
'de sokak ortasında bir kişinin tüfekle vurulmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gün merkeze bağlı Mahallesi Faik Ertuğrul Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.B. 2 kişi tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğrayarak 3 yerinden yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında güvenlik kamerasından yola çıkılarak şüpheliler S.B. ve N.A. tespit edildi. 2 şüpheli polisin düzenlediği operasyonla olayda kullanılan tüfekle birlikte yakalandı. Emniyette "Ateşli Silah ile Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan ifadesi alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL

Yenişehir, Bingöl, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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