04.07.2019 14:00
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Sokak ortasındaki boş tabut korkuttu!

Tekirdağ'ın yol ortasına bırakılan boş tabut vatandaşı korkuttu. Yapılan incelemede, tabutun gasilhaneden alındığı ortaya çıkarıldı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yol ortasına bırakılan boş tabut vatandaşı korkuttu.Yaylagöne Mahallesi eski okul civarındaki bir ara sokakta gece yarısı yolu kapatmış vaziyette 1 adet boş tabut bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ekipleri tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

CAMİDEKİ GASİLHANEDEN ALINMIŞ

Olayla ilgili konuşan Yaylagöne Mahallesi Muhtarı Akgül Öztürk, "Gece yarısı saat 03.00 sıralarında bir ara sokakta yolu kapatmış vaziyette bir tane boş tabut görülmüş. Vatandaşımız jandarmaya bildirmiş. Yapılan incelemede, tabutun Yaylagöne Camisi'ne ait gasilhaneden alındığı ortaya çıkarıldı. Kimin yaptığını henüz bilmiyoruz" dedi.

Sokak ortasındaki boş tabut korkuttu!
Kaynak: İHA
3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
15:35   Yol ortasına bırakılan boş tabut korkuttu
15:34   Bodrum'da 10 kaçak göçmen yakalandı
15:33   Bingöl'de tır dereye yuvarlandı: 1 yaralı
15:28   Yaralı yavru Ebabil kuşu ile Yarasa tedavi altına alındı
15:21   Bozcaada'da yat yangını
15:15   Patlayan tüple yaralandı 13 gün sonra hayatını kaybetti
15:15   Belarus'ta Bağımsızlık Günü'nde havai fişek faciası: 1 ölü, 10 yaralı