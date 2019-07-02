02.07.2019 16:29
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Sokak ortasında boşandığı kadını öldüren şüpheli, tutuklandı

Sokak ortasında boşandığı kadını öldüren şüpheli, tutuklandı

MERSİN'de, sokak ortasında boşandığı Filiz Kaplan'ı (41) işe gitmek için çıktığı evinin önünde tabancayla vurarak öldüren Murat Ceritoğlu (45), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MERSİN'de, sokak ortasında boşandığı Filiz Kaplan'ı (41) işe gitmek için çıktığı evinin önünde tabancayla vurarak öldüren Murat Ceritoğlu (45), tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 28 Haziran günü merkez Toroslar ilçesi Turgut Türkalp Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Filiz Kaplan, sabah Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi'ndeki işine gitmek üzere evinden çıktı. Kaplan bu sırada, 1 yıl önce boşandığı Murat Ceritoğlu'nun silahlı saldırısına uğradı. Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği Filiz Kaplan, hayatını kaybetti.
Olayın ardından otomobille birlikte geldiği 3 arkadaşı gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Murat Ceritlioğlu tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


- Mersin
Kaynak: DHA
Mersin , Güncel

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