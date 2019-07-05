05.07.2019 12:50
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Sokak ortasındaki boş taburun gizemi çözüldü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yol ortasına bırakılan boş tabut, gençlerin şakası olduğu ortaya çıktı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yol ortasına bırakılan boş tabut, gençlerin şakası olduğu ortaya çıktı.

Malkara'nın Yaylagöne Mahallesi eski okul civarındaki bir ara sokakta gece yarısı yolu kapatmış vaziyette 1 adet boş tabut bulundu.

Vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede, tabutun Yaylagöne'deki caminin gasilhanesinden alındığı tespit edildi. Olayı aydınlatan jandarma ekibi, mahalle gençlerinin kendi aralarında şaka amaçlı tabutu yol ortasına bıraktıklarını ortaya çıkardı.

Yaylagöneli S.G'nin, arkadaşları G.Ç., Ç.E., S.O., B.T. ve A.Ç'ye yaklaşık 1 ay önce şaka yaptığı ve 5 arkadaşı da sonrasında ona tabut şakası yapmak istediği öne sürüldü.

Sokak ortasındaki boş taburun gizemi çözüldü
Kaynak: İHA
jandarma, tekirdağ, malkara, 3. Sayfa

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