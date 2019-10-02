Sokak ortasında cinayet

Sokak ortasında cinayetAdana'da bir kişi sokakta başından ve vücudundan tabancayla vurularak öldürüldüCinayetin işlendiği sokakta meraklı vatandaşlar polisin çalışmasına film izler gibi izledi

ADANA - Adana'da bir kişi sokakta başından ve vücudundan tabancayla vurularak öldürüldü.Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Dumlupınar Mahallesi 38023 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, bugün sabah saatlerinde Eray Demir Keskin akrabaları ile tartıştı. Tartışma sokakta bulunan vatandaşların araya girmesiyle yatıştırıldı. Bugün saat 16.00 sıralarında ise Eray Demir Keskin sokakta olduğu sırada yanına yaklaşan motosikletli iki şahsın tabanca ile ateş açması sonucu başından ve vücudundan yaralandı. Motosikletli şahıslar tabancayı bir evin bahçesine atıp kaçarken, yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.Bu arada olay yerine yakın bir kahvehanenin de bütün camları kırıldı. Olay yerine gelen polis, zanlıları ve kahvehaneye zarar veren şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Özel hastaneye kaldırılan Eray Demir Keskin kurtarılamayarak hayatını kaybetti."Çocuğuna kanlı olayı izletti"Bu arada, cinayetin işlendiği sokakta meraklı vatandaşlar polisin çalışmasına film izler gibi izledi. Balkon ve damlara çıkan vatandaşlar olay yerini görmek için bir biriyle yarıştı. Bir kadının kucağına çocuğunu alarak kanlı sokağı gülerek izletmesi dikkat çekti.Polis zanlıların ismini belirleyip yakalamak için mahalleyi abluka altına alıp operasyon başlattı.

Kaynak: İHA