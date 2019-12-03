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Sokak ortasında darp edilen kadın kocasının evine geri döndü

Gaziantep'te sokak ortasında kocası tarafından darp edilen Büşra Ç. çocuklarını görünce kocasının evinde kalmaya karar verdi.

03.12.2019 16:09 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:29Sokak ortasında darp edilen kadın kocasının evine geri döndü
'te sokak ortasında kocası tarafından darp edilen Büşra Ç. çocuklarını görünce kocasının evinde kalmaya karar verdi.

Gaziantep'te Şehitkamil ilçesine bağlı 8 Şubat Mahallesi'nde meydana gelen olayda Büşra Ç. sokak ortasında kocası E.Ç tarafından darp edilmiş, cep telefonu ile görüntülenen olayın ardından 'daki ailesinin yanına gitmişti. Olay sonrasında ise ifadesi alınan E.Ç., önce serbest bırakılmış, bir süre sonra tekrar gözaltına alınarak, tutuklanmıştı. Kocasının tutuklanmasının ardından Büşra Ç. günlerdir uzak kaldığı çocuklarını almak için otobüsle Gaziantep'e geldi. Otagarda polis ekipleri tarafından karşılanan Büşra Ç. daha sonra Merveşehir Merkezi'ne götürüldü. Büşra Ç. burada bekletilirken, polis ekipleri çocukları almak üzere E.Ç'nin evine gitti. 3 çocuk burada babaannesi, amcası ve babasının akrabaları ile sarılıp, vedalaştı. Polis otosuna bindirilen çocuklar, Merveşehir Polis Merkezi'ne getirildi. Günler sonra tekrar çocuklarını gören Büşra Ç. onlarla hasret giderdi. Çocuklarla birlikte gelen babaanne ve amca ile görüşen Büşra Ç. kocasının ailesinin çabası ile karar değiştirdi.

Kocasından şikayetçi olmadığı yönünde dilekçe veren Büşra Ç. kocasının evinde kalma kararı aldı. Tekrar polis tarafından ifadesi alınan Büşra Ç. İstanbul'a dönmek istemediğini, kocasını çok sevdiğini ve çocukları ile birlikte kocasının evinde kalmak istediğini söylemesi üzerine kocasının ailesi ile görüştü.

Gaziantep Adliyesi'ne giderek kocasının serbest bırakılması ve ziyaret için müracaatta bulunacağı belirtilen Büşra Ç.'nin yarın da kocasını cezevinde ziyaret edeceği öğrenildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, İstanbul, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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