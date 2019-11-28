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Sokak ortasında cani adam, çocuğunun yanında eşini tekme tokat dövdü

Gaziantep'te bir erkeğin, eşi olduğu tahmin edilen kadını çocuğunun yanında sokak ortasında tekme tokat darp ettiği anlar kameraya yansıdı.

28.11.2019 11:00 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:47

'te kameraya yansıyan görüntüler dehşete düşürdü. Bir adam, kız çocuğunun yanında tartıştığı eşini defalarca tekmeledi.

ÇOCUĞUNUN GÖZLERİ ÖNÜNDE DÖVDÜ

Gaziantep'te kaldırımda oturan bir kadın, 5-6 yaşlarındaki kız çocuğunun gözü önünde kocası olduğu tahmin edilen bir erkek tarafından tekme tokat darp edildi.

KÜÇÜK KIZ AĞLADI

Küçük kız ağlayarak annesinin darp edilmesini izlerken yoldan geçen ve olayı gören biri kadın iki kişinin ise olaya tepkisiz kalması vicdanları sızlattı. Bir süre sonra ayağa kalkan kadın yaya olarak olay yerinden uzaklaşırken küçük kızı da ağlayarak annesinin peşinden gitti. Olay anı ise bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Sokak ortasında cani adam, çocuğunun yanında eşini tekme tokat dövdü

Gaziantep, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (9)
MEHMET:Ne gaziantebi severim nede gazianteplileri
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VATANDAS:ne yaptiki adam dövdü keyfi yapmaz
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G...:Sen nasıl bir insansın? Yada doğru soru insan mısın acaba sen? Ne demek ne yaptı ki dövdü. Bir kadını dövmenin üstelikte çocuğunun gözü önünde böyle bir duruma düşürmenin nasıl bir haklı gerekçesi olabilir acaba?
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6 0
SEREN CANJ:Gericilerin bol olduğu yerler gayet normal ne beklersin bunlardan zaten gericiler kadını yatakta sever sadece sokakta da döverler işte örnekleri
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7 8
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HAMİT:lider rumuzlu dövende genç önce insan ahlaklı, inançlı, eğitimli ve bilgili olacak bunun üstüne birde akıllı olursa seçeceği insanın yaşına bakmayıp tecrübelerinden yararlı olacağına inanır.
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2 0
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ALLAH TOPUNUZU ISLAH ETSİN:ADALET HERKESE LAZIM
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5 0
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LİDER:lider olarak genç biri lazım bu ülkeye seçim yakın halk sandıkça konuşacak
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7 13
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K:yeter artık kadın darpı kadın cinayeti sırf sizin gibilere dersini vermek cezasını çektirmek için hakim savcı olmak istiyorum nefret ediyorum hepinizden Allah sizi ıslah etsin yeter artık. Kimsenin kimseye vurma hakkı yok. Kadın suçluysa bırak boşa ayrıl ama dayak yada öldürülme bu tarz şeyler nedir ya? İnsanlar kendilerini kaba kuvvetle güçlü sanıyorlar fakat bilmedikleri bir şey var ki güçlü olan şey akıldır. Aynı şekilde karşılık verip benim de bu insanları darp edesim var. Yeter artık. !!!!!
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5 1
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ADINIZI YAZIN:Niye kadın gayet memnun memnun olmasaydı tepki verirdi Millette ona yardımcı olurdu hem kadın yardım bile istemiyor . Bu tip kadınlar erkeğim döverde severde diyor bunlar için gayet olağan rahat bırakın
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1 7
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