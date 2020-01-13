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Kan donduran görüntü! Sokak ortasında kadını sopayla öldüresiye dövdü

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bağımlı olduğu iddia edilen bir şahıs, bir kadını elindeki sopayla öldüresiye dövdü. Yaşanan dehşet anları bir vatandaş tarafından telefonla kaydedildi.

13.01.2020 10:45 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:07

'da bir şahıs, bir kadını elindeki sopayla sokak ortasında öldüresiye dövdü. Aldığı sopa darbeleriyle yere yığılan talihsiz kadını yerlerde sürükleyen adam, "Polisle gel, beni suçüstü yakalayın" diye bağırdı.

ALDIĞI DARBELERLE YERE DÜŞTÜ

Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda bağımlı olduğu iddia edilen bir şahıs, bir kadını elindeki sopayla öldüresiye dövdü. Feci şekilde darp edilen talihsiz kadın aldığı sopa darbeleriyle yere düştü.

"BİR DAHA BU KAPIYA GELME"

Sokak ortasında kadına şiddet uygulayan şahıs, kadını yerlerde sürükledi. Darp edilen kadının "Şimdi karakola gidiyorum" demesi üzerine çılgına dönen şahıs "Polisle gel, beni suçüstü yakalayın. Ben bir şey yapmıyorum. Öldürürüm seni. Cehennemin dibine git. Bir daha bu kapıya gelme" diye bağırdı.

DEHŞET ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Çevredeki kadın ve çocukların gözleri önünde yaşanan dehşet anları bir vatandaş tarafından telefonla kaydedildi. İzleyenlerin içini acıtan görüntülerde bir kadının eli sopalı bir şahıs tarafından darp edildiği görülüyor.

Kan donduran görüntü! Sokak ortasında kadını sopayla öldüresiye dövdü

Gaziosmanpaşa, Yeni Mahalle, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (24)
VAHDETTİN BAYRAM:devlet masum vatandaşını koruyamıyor. . . zindan olması gereken hapishaneler istirahat yeri olmuş.
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13 3
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SSS:o ceken vatandaş insan olsa gider yardım ederdi kadına
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9 3
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KISA FİLM YARIŞMASI İÇİN FALAN MI?:Garip bir olay kadın adamın içinden geçmeye çalışır gibi üzerine gidiyor adam kadını git diye itiyor, kadın adamın üzerine tekrar gidiyor, bu sefer adam sopayla vuruyor kadın gitmiyor ve adam dövüyor, sonra insanlar adamdan kaçıyor ama kadın çok soğuk kanlı bir şekilde tekrar adamın yanına gidiyor ve bu sırada bu 47 saniyelik bu kısa olayı kamerada yakalıyor?
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1 2
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DJ BORİS BREJCHA:NİYE KORKAK MİLLET OLDUK ?
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8 2
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GURBETCİ:Bu gidişat nereye böyle? Elinde sopayla kadina vurmak yakisirmi? Hemide sokak ortasinda. Cok yazik.
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5 0
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OOZN:Bakan soylu işini yap siyaset yapacağına
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BERK:DÖVER TABİ CEZASI VAR MI YOK DENETİMLİ SERBESTLİK GASP MEŞRULAŞTI YARALAMA MEŞRULAŞTI İŞKENCE MEŞRULAŞTI.
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16 1
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.....:adama degil de izleyenlere kufur etmek istiyorum terbiyem elvermiyo
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10 3
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MSDS:Şiddet ve darp suçlarında kol kırma cezası vermek lazım yoksa hapis bunlara ödül oluyor. .
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11 1
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KOSA:ooo telefona kaydeden vatandaş gidip kadına yardım etcene cameraya alıyo bizim toplumumuz kadının dayak yemresini izlemekten zevk alıyor ne deyim allah islah etsin yaşadımız toplum bilinçsiz
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6 3
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