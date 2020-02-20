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Vatandaş, sokak ortasında kavga eden kızlardan birini tokatladı: Defol buradan

Trabzon'da iki kız arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmaya gelen vatandaşlardan biri de kavga eden kızlardan birine tokat attı.

20.02.2020 10:55 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:07

Trabzon'un ilçesinde iki kızın kavgası sırasında bir vatandaş, kızlardan birine tokat atarak tepki gösterdi.

Ortahisar ilçesi Uzunsokak mevkiinde dün meydana gelen olayda, iki kız tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartışma yerini kavgaya bırakırken, çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalıştı.

VATANDAŞ, KIZLARDAN BİRİNE TOKAT ATTI

O esnada bir vatandaş kavga eden kızlardan birine tokat attı. yiyen kız "Ben bir şey yapmadım" derken, vatandaş ise, "Defol, bir daha burada bağırıp çağırmayacaksın" dedi.

GÖRÜNTÜLERİ KAYDEDEN KİŞİNİN YORUMLAR DİKKAT ÇEKTİ

O anlar cep telefonuna yansırken, görüntüleri çeken bir vatandaşın, "Uzunsokak'ta süper bir kız kavgası" diyerek kavgayı yorumlaması pes dedirtti. Vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı tokat yiyen kız ise yere düşen telefonunu alarak, "O adam buraya gelsin" diye bağırdı.

Vatandaş, sokak ortasında kavga eden kızlardan birini tokatladı: Defol buradan

Ortahisar, Tokat, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (24)
URFALI:Adam çok iyi etmiş, nedir bu terbiyesizlik. kadın, kız sokak ortasında nasıl kavga eder. utanma arlanma bilmeyen yüzsüzler. bunlar anne olacak bunlar ev hanımı olacak ve sözde bunlar toplumun temeli olacak.
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KRALEX:YUH BE VURULURMU ÖYLEE
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DEDE:iyi yapmış bide bunların bir çığlığı var insanın kulağını sağır eder
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HALO:ADAMIN ELLERİNE SAĞLIK. 2 SİNEDE TOKAT ATMIŞ. UTANMAZ ARLANMAZ BİR NESİL VAR. EDEPSİZLER.
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ADINIZI YAZIN:ADAM İKİSİNEDE BASMIŞ TOKADI İLK TOKAT ATTIGI KIZ AKILLI TOKADI YİYİNCE UZAKLAŞIYO DİGER EMBESİL HALA ORALARDA ADAMI TEBRİK EDERİM BÜYÜK İHTİMAL ESNAFTIR ORDA ADAMIN DÜKKANININ ÖNÜNDE YAPARSAN KAVGAYI GELİR BASAR TOKADI. . .
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EDEPSİZLER:Az bile yapmış ellerine sağlık kardeşim keşke şöyle biryerlerinde kırsaymış dahada güzel olurmuş diyorum kadınlar azdı.
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KAHTALI:adam yapılması gerekeni yapmış helal olsun yalnız ikisinde tokat atmış
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OSMAN:ne var bunda nasıl olsa bir birlerinde tokat yiyorlar adam ayımak için atmış iyilik yapmış
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BİLGE:benide tokatlayın
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BİLGE:neremi neremi devamını getir
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