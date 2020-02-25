Haberler » Güncel » Sokak ortasında pompalı tüfekle öldürüldü - Haber

Sokak ortasında pompalı tüfekle öldürüldü

İZMİR'in Torbalı ilçesinde Uğur A. (29), kendisine borcu olan Taşkın Sert'i (36) sokak ortasında ruhsatsız pompalı tüfekle vurarak, öldürdü.

25.02.2020 17:38 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:38Sokak ortasında pompalı tüfekle öldürüldü

İZMİR'in ilçesinde Uğur A. (29), kendisine borcu olan Taşkın Sert'i (36) sokak ortasında ruhsatsız pompalı tüfekle vurarak, öldürdü. Olay sonrası kaçan Uğur A., jandarma ekiplerince evinde yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Torbalı'ya bağlı İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Taşkın Sert, sabah evinden çıkarken, iddiaya göre, borcunun bulunduğu, sanayi sitesinde otomobil yedek parça işi yapan, evli ve 2 çocuk babası Uğur A. ile karşılaştı. Uğur A., yanında getirdiği ruhsatsız pompalı tüfekle Sert'e 2 el ateş etti. Sert, kanlar içinde yere yığılırken, Uğur A. ise otomobiline binerek, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Taşkın Sert'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Uğur A. ise Menderes'e bağlı Oğlananası Mahallesi'ndeki evinde jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. , olayla ilgili soruşturma başlattı.



Jandarma, Torbalı, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:48  Nursal Bilgin kimdir? Nursal Bilgin neden öldü?
14:38  Hüsnü Mübarek kimdir? Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi! Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi!
14:24  Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!
13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
25.02.2020 19:21:00