Sokak Ortasında Sevgilisi Tarafından Dakikalarca Tekmelendi, Şikayetçi Olmadı!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sosyal medyada yayılan kadına şiddet görüntüsü polisi harekete geçirdi. Kısa sürede kimliği belirlenen yabancı uyruklu kadın mağdurun, dakikalarca sokak ortasında tekme ve tokatlara maruz kalmasına rağmen şikayetçi olmadığı ortaya çıktı.

SOKAK ORTASINDA DARP EDİLDİ

24 Kasım gecesi saat 02.00 sıralarında Kuşadası'nın en önemli arterlerinden olan trafiğe kapalı Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı Kervansaray yanında meydana gelen olayda; sokak ortasında bir kadının darp edildiği yönünde gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri, kısa sürede bölgeye ulaştı.

KADIN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Bölgeye ulaştıklarında tartışan iki sevgiliyi gören polis, darp iddialarını yalanlayan yabancı uyruklu kadının şikayetçi olmaması üzerine tutanak tutup olay yerinden ayrıldı.

ŞİDDETİ SOSYAL MEDYA ORTAYA ÇIKARDI

Yabancı uyruklu kadının Türk erkek arkadaşı tarafından dakikalarca sokak ortasında tekmelenip tokatlandığı, yere yuvarlanan kadının çığlık atarak yardım istediği görüntülerin olayı cep telefonuyla kaydeden bir kişi tarafından sosyal medyada yayınlanmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgedeki tüm kamera kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, kısa sürede mağdur yabancı uyruklu kadın ve erkek arkadaşının kimliklerini belirledi. Şiddet mağduru kadın ve şüpheli erkek arkadaşına ulaşılmasının ardından ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.