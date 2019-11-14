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Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü

Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü Silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybettiSAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi hayatını kaybetti.

14.11.2019 20:36 | Son Güncelleme: 14.11.2019 20:36Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü
Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü
Silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
SAMSUN - 'un ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi hayatını kaybetti.
Olay, Kavakpınar Mahallesi Keban Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Can Gürgen (27), 19 SL 068 plakalı otomobilinin yanında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ve polis ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalıma başlattı.

Samsun, Bafra, Yerel

Kaynak: İHA

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