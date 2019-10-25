Haberler » 3. Sayfa » Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralıADIYAMAN - Adıyaman'da, bir kişi sokak ortasında kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğraması sonucu yaralandı.

25.10.2019 21:07
Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı
ADIYAMAN - Adıyaman'da, bir kişi sokak ortasında kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğraması sonucu yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi 903 Sokak içerisinde yürüyen A.S.Ş. (34), kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Karanlık sokak içerisinde silahlı saldırıya uğrayan A.S.Ş., isimli kişinin bacağına tabancadan çıkan 2 adet mermiden biri isabet etti. Bacağından yaralanan kişi, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. A.S.Ş'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu.
Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.
Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

Bahçelievler Mahallesi, Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:51 Bebeğini çöpün kenarına terk eden anne yakalandı
21:48 Antalya'da semt pazarı yankesicilerine "mutlu pazar" operasyonu
21:41 Meksika'dan getirilen FETÖ örgüt yöneticisi tutuklandı
21:40 MİT operasyonuyla yakalanan FETÖ'nün Meksika imamı adliyeye sevk edildi
21:19 18 suçtan 15 yıl hapis cezası ile aranan şahıs Kocaeli'de yakalandı
21:10 Elazığ'da silahlı saldırı: 1 yaralı
21:07 Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı
25.10.2019 21:57:29