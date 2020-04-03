Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sokak ortasında silahlı saldırı: 2 yaralı

ADANA'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin sokak ortasında pompalı av tüfeğiyle ateş açtığı Abdülaziz Tanşu ve Ali Şen Aydinç, yaralandı.

03.04.2020 00:03 | Son Güncelleme: 03.04.2020 00:03
Sokak ortasında silahlı saldırı: 2 yaralı

ADANA'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin sokak ortasında pompalı av tüfeğiyle ateş açtığı Abdülaziz Tanşu ve Ali Şen Aydinç, yaralandı. Saçmaların başına isabet ettiği Tanşu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi 982 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen Abdülaziz Tanşu ve Ali Şen Aydinç'e yaklaşan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, pompalı av tüfeğiyle 4 el ateş etti. Tanşu başına, Aydinç ise bacağına isabet saçmalarla kanlar içerisinde kaldı. Şüpheli ya da şüpheliler olayın ardından ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirdi. Özel araçla yakındaki bir özel hastaneye götürülen yaralılardan Tanşu, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne, Aydinç ise Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Tanşu'nun durumunun ağır olduğu, Aydinç'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Öte yandan bazı vatandaşların ise polislerin olay yerindeki çalışmasını sosyal mesafeye uygun olmayan şekilde izlediği görüldü.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Adana Yüregir, Ali Şen, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Sokak ortasında silahlı saldırı: 2 yaralı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronadan eşini ve bebeğini kaybeden acılı babadan yürek yakan sözler Haberler
Koronadan eşini ve bebeğini kaybeden acılı babadan yürek yakan sözler
Korona çalışmaları Sağlık Bakanlığı’nca onaylanan Türk profesör ilaç için tarih verdi Haberler
Korona çalışmaları Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan Türk profesör ilaç için tarih verdi
İtalya’da tuhaf korona ölümleri! Uykuya dalıp bir daha uyanmıyorlar Haberler
İtalya'da tuhaf korona ölümleri! Uykuya dalıp bir daha uyanmıyorlar
Bilim Akademisi üyesi profesör, koronanın bulaşma ağını çizerek anlattı Haberler
Bilim Akademisi üyesi profesör, koronanın bulaşma ağını çizerek anlattı
Avrupa ülkesi bu skandalı konuşuyor! Test kitlerine korona bulaştı Haberler
Avrupa ülkesi bu skandalı konuşuyor! Test kitlerine korona bulaştı
Ünlü Türk genetik bilimciden Türkiye’ye 5 kritik korona önerisi Haberler
Ünlü Türk genetik bilimciden Türkiye'ye 5 kritik korona önerisi
Tartışma yaratan yoğunluk görüntüleri sonrası PTT şubelerini kapattı Haberler
Tartışma yaratan yoğunluk görüntüleri sonrası PTT şubelerini kapattı
İBB’de koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Haberler
İBB'de koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Son Dakika Güncel Haberleri

01:38: Nijerya'da motosikletli çetelerin silahlı saldırılarında 29 kişi öldü - Haber 01:34: AFAD Başkanı Güllüoğlu: "İdlib'in gündemi koronavirüs değil" - Haber 01:27: Kırıkkale'de 1929 kişi ev karantinasına alındı - Haber 01:26: Karaman'da 116 cezaevi personeli, yurda yerleştirildi - Haber 01:15: İspanyol gribi salgınında yaşananları o anlara tanıklık eden yaşlı adam anlattı: Salgından sonra insanlar suskunluğa bürünmüştü - Haberler 01:15: Bıçaklı cinayet : 1 ölü - Haber 23:58: Bilim Akademisi üyesi Prof. Ali Alpar koronavirüsün bulaşma ağını çizerek anlattı - Haber 23:55: Koronavirüsten eşini ve bebeğini kaybeden acılı baba konuştu: Yaşadıklarım 40 yılıma bedel - Haber 23:38: Dünyaca ünlü Türk bilim insanı Prof. Gökhan Hotamışlıgil'den Türkiye'ye 5 kritik korona önerisi - Haber 23:31: İngiltere'nin sipariş ettiği test kitlerine koronavirüs bulaştı - Haber 22:45: İBB'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm! İGDAŞ çalışanı Bensu Demirel, hayatını kaybetti - Haber