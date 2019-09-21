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Kocaeli'nde bir gencin silahlı saldırıya uğrama anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir genç, 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şahıslar olay yerinden kaçtı. Yaralı genç ise hastaneye kaldırıldı.

21.09.2019 23:25

Olay, saat 14.00 sıralarında Gebze Hacı Halil Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Kimlikleri tespit edilemeyen 2 kişi, otomobilinden inen Mete Y. isimli vatandaşın yanına yaklaşarak, ateş açmaya başladı.

SÜRÜNEREK ARACININ ARKASINA SAKLANDI

Bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan Mete Y. sürünerek aracının arkasına saklanırken, şahıslar yaralı vatandaşın yere düşürdüğü telefonu fırlatarak kırdı. Şahıslar daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan Mete Y., Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olduğu öğrenilen Mete Y. Daha sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, o anlar caddede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nde bir gencin silahlı saldırıya uğrama anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel

Kaynak: İHA

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