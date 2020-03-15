Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı
Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı Diyarbakır'da bir kişi sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.
15.03.2020 21:41 | Son Güncelleme: 15.03.2020 21:42
Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı
DİYARBAKIR - Diyarbakır 'da bir kişi sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Seyrantepe Semti Cumhuriyet Mahallesi 403. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Tacettin Dağdibi isimli bir kişi sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Dağdibi'ne olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Tacettin Dağdibi hayatını kaybetti. Öte yandan güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme yaparken saldırıyı düzenleyen şahıs veya şahısların yakalanması için geniş çapta operasyon başlattı.
DİYARBAKIR - Diyarbakır 'da bir kişi sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Seyrantepe Semti Cumhuriyet Mahallesi 403. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Tacettin Dağdibi isimli bir kişi sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Dağdibi'ne olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Tacettin Dağdibi hayatını kaybetti. Öte yandan güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme yaparken saldırıyı düzenleyen şahıs veya şahısların yakalanması için geniş çapta operasyon başlattı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı
Etiketler : Cumhuriyet Mahallesi, Diyarbakır, Yenişehir, 3. Sayfa
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