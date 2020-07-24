Sokak ortasında sosyal mesafesiz ve maskesiz kına gecesi

SİVAS'ta sokak ortasında yapılan sosyal mesafesiz ve maskesiz kına gecesi cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Söz konusu kına gecesi, dün akşam saatlerinde Üçlerbey Mahallesi Şeyh Çoban Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre kına gecesi için damat O.G., ile gelin H.Ö.'nün yakınları cadde üzerinde toplandı. Kına gecesi etkinliğine katılanların çoğu sosyal mesafeye uymazken, bazılarının maskesiz oldukları görüldü. Sosyal mesafesiz ve maskesiz kına gecesi çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Polis ekiplerinin ihbar üzerine sokağa giderek taraflara uyarılarda bulunduğu öğrenildi.