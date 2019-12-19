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Sokak ortasında tabancayla vuruldu, hastanede öldü

alacak yüzünden tartıştığı Şeyhmuz Özal'a (40) sokak ortasında tabancayla ateş açtı.

19.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:06Sokak ortasında tabancayla vuruldu, hastanede öldü

alacak yüzünden tartıştığı Şeyhmuz Özal'a (40) sokak ortasında tabancayla ateş açtı. Kaçmaya çalışırken, peş peşe ateş açılmasıyla ağır yaralanan Özal, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Mehmet Zeki Y., gözaltına alındı.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Akdeğirmen Mahallesi Vali Varinli Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Zeki Y., iddiaya göre, yanındaki kadınla yürüyen Şeyhmuz Özal'ın yanına yaklaştı. İkili arasında borç- alacak yüzünden tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Bu sırada Mehmet Zeki Y., üzerindeki tabancayı çıkarıp, Özal'a birkaç el ateş etti. Mehmet Zeki Y., kaçmaya çalışan ve berbere sığınmak isteyen Özal'ı takip ederek, arkasından birkaç el daha ateş etti. Çevredekiler, yüzünde kar maskesi olduğu belirtilen Mehmet Zeki Y.'yi etkisiz hale getirip, polise verdi. İhbarla gelen polis ekipleri, Mehmet Zeki Y.'yi gözaltına aldı. Sağlık görevlileri ise olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Şeyhmuz Özal'ı ambulansla Numune Hastanesi'ne götürdü. Ağır yaralı olduğu belirlenen Şeyhmuz Özal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Mehmet Zeki, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

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