Haberler » 3. Sayfa » Sokak ortasında uyuşturucu satışı yapan zanlılar suçüstü yakalandı - Haberler

Sokak ortasında uyuşturucu satışı yapan zanlılar suçüstü yakalandı

ANKARA (İHA) – Ankara'nın Sincan ilçesinde polis ekipleri, sokak ortasında uyuşturucu alışverişi yapan 2 zanlıyı suçüstü yakaladı.

03.12.2019 23:12 | Son Güncelleme: 03.12.2019 23:26Sokak ortasında uyuşturucu satışı yapan zanlılar suçüstü yakalandı
ANKARA (İHA) – 'nın ilçesinde polis ekipleri, sokak ortasında uyuşturucu alışverişi yapan 2 zanlıyı suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi 414 Cadde üzerinde iki şahsın birbirlerine bir şeyler alıp verdikleri ve şüpheli hareketler sergilemesi üzerine vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerini fark eden 2 zanlı olay yerinden kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. Şüphelilerin peşine düşen polis, O.Ç. ve T. E. isimli şahısları kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 6 adet sarılı şekilde kubar esrar maddesi, 44 gram kubar esrar ve uyuşturucunun satışından elde edildiği anlaşılan 200 TL para ele geçirildi. O.Ç. isimli zanlının yapılan ev aramasında satışa hazır 74 sarılı adet kubar esrar maddesi ve paketlemede kullanılan tel zımba tespit edildi. Zanlılardan O.Ç. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderilirken, T. E. isimli şüpheli serbest bırakıldı. - ANKARA

Ankara, Sincan, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

00:38 Otomobil sürerken tüfekle vurularak, öldürüldü (3) - Haber
00:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suud Kralı'na taziye telefonu - Haber
00:30 ABD'den 22 milyar dolarlık denizaltı yatırımı - Haber
00:28 DEAŞ'ın öldürülen lideri Bağdadi'nin yardımcısı Kerkük'te yakalandı - Haber
00:26 "2. Uluslararası Din Eğitimi Vizyonu" toplantısı - Haber
00:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı - Haber
00:12 "MEB protokolünde ayrımcılık" haberine Bakanlık'tan yanıt: Protokolün kapsamı genişletildi - Haber
23:35 ABD Temsilciler Meclisi, Trump hakkındaki azil raporunu açıkladı - Haber
23:20 İstanbul'un yanı başındaki Kırklareli ve Edirne'de kar yağışı başladı - Haber
22:32 İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan NATO Zirvesi açıklaması: Müttefiklerimiz Türkiye'yi desteklemeli - Haber
19:37 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye konulu Dörtlü Zirve sonrası açıklama: Zirve gayet iyi geçti
19:01 İntihar için çatıya çıktı, meraklılar o anları kameraya kaydetti
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
11:45 Kayserililerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pastırma yanıtı
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı
4.12.2019 00:39:57