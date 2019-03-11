Sokak Sanatçısına Para Cezası Kesildi

Kaynak: DHA

İZMİR'in Alsancak semtinde sokak sanatçısı Erdal Coşkun'a, canlı heykel performansı sergilediği için, zabıta tarafından, Kabahatler Kanunu kapsamında 'çevreye zarar verdiği' gerekçesiyle 153 lira para cezası kesildi.İzmir'de yaşayan ve 2008 yılından bu yana canlı heykel performansı sergileyen Erdal Coşkun, dün (pazar) de Alsancak semtindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne geldi. Yine performans sergileyen Coşkun'un yanına gelen zabıta ekipleri, gösteriye son vermesini istedi. 11 yıldır aynı yerde performans sergilediğini söyleyen Coşkun'a, Kabahatler Kanunu kapsamında, 'çevreye zarar verme' maddesinden 153 lira para cezası verildi.'11 YILDIR PERFORMANS SERGİLİYORUM'Dünyanın birçok yerinde canlı heykel performansı sergilediğini söyleyen ve böyle bir ceza karşısında şaşkınlık yaşadığını belirten Coşkun, "Bizler Sokak Sanatları Atölyesi'nin üyeleriyiz. Ben genel sanat yönetmenleriyim. 2008 yılından beri İzmir'de Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde gösteriler sergiliyoruz. Performans sanatı ve sokak sanatı ile ilgili sanatseverlere bu şekilde ulaşmaya çalışıyoruz. Ben 11 yıldır performans sergiliyorum. Alsancak'ta Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde dün zabıtalar dilencilik suçlamasıyla ceza yazdılar. Sokak sanatını anlattım. Dünyada yaptığımız performanslardan bahsettim. Şu anda canlı heykel konusunda 24.5 saat rekorum olduğunu, bunu 35 saate çıkarmaya çalıştığımı anlattım. Fakat beni anlamadılar. 153 liralık ceza kestiler. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Çünkü herhangi bir ses sistemi kullanmıyordum. Pandomim sanatının alt dalı olan donuk imgeyle canlı heykel performansı sergiliyordum" dedi.'İNSANLAR BİZİ İSTEDİĞİ SÜRECE SANATIMIZI YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'Zabıta ekiplerinin kendisine dilenci muamelesi yaptığını öne süren Coşkun, şunları söyledi: "Arkadaşlara anlatmaya çalıştım. İzmir özgür bir şehir. Bu sanat, sokaklarda 11 yıldır var. Tam seçim öncesinde sokak sanatçılarını sokaklardan kaldırmaya çalışmak, onlara seyyar satıcı, dilenci muamelesi yapılması bizi rahatsız ediyor. Bu konuda kentin kurumlarını, derneklerini ve siyasilerini sokak sanatçılarına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Sokakta insanlara sanatımızla ulaşıyoruz. Sokaklar sanatla aydınlanıyor. Biz sokakları güzelleştiren, insanları mutlu eden insanlarız. İnsanlar bizi istediği sürece sanatımızı yapmaya devam edeceğiz."- İzmir