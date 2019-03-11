Sokak Sanatçısına Para Cezası Kesildi (2)

ZABITA MEMURLARINA İDARİ SORUŞTURMA
İzmir'in Alsancak semtinde canlı heykel performansı sergileyen sokak sanatçısı Erdal Coşkun'a, Kabahatler Kanunu kapsamında, 'çevreye zarar verdiği' gerekçesiyle 153 lira para cezası kesen zabıta memurları hakkında, idari soruşturma talimatı verildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Şemi Albat'ın talimatı üzerine, zabıta memurları hakkında 'üstlerinin talimatlarına aykırı işlem yapmaları' nedeniyle idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Mehmet CANDAN/İZMİR,
Erdal Coşkun, Zabıta, Güncel
Kaynak: DHA