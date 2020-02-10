Sokak satıcılarına operasyonda 7 bin 101 bin hap ele geçirildi

Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 bin 101 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Ereğli ilçesinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 7 bin 101 adet uyuşturucu hap, 10 gram uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirilirken, 7 kişiye uyuşturucu ticareti yapmaktan 12 kişiye ise uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı. - KONYA
, Konya Emniyet Müdürlüğü
, 3. Sayfa Kaynak: İHA