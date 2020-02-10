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Sokak satıcılarına operasyonda 7 bin 101 bin hap ele geçirildi

Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 bin 101 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

10.02.2020 20:42 | Son Güncelleme: 10.02.2020 20:44Sokak satıcılarına operasyonda 7 bin 101 bin hap ele geçirildi
Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 bin 101 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Ereğli ilçesinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 7 bin 101 adet uyuşturucu hap, 10 gram uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirilirken, 7 kişiye uyuşturucu ticareti yapmaktan 12 kişiye ise uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı. - KONYA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Konya Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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