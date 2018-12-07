Sokak Satıcılarına Polis Baskını: 5 Gözaltı

07 Aralık 2018 Cuma 12:27



07 Aralık 2018 Cuma 12:27

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, 1'i yabancı uyruklu toplam 5 kişiyi yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadelede 'Sokak' satıcılarına yönelik yapılan operasyon düzenlendi. Daha önceden belirlenen adreslere giren ekipler, 1'i İran uyruklu olmak üzere toplam 5 şahıs yakaladı. Şahıslara yapılan aramalarda, boru içerisinde gizlenmiş vaziyette 145 gram toz esrar, 2,45 gram toz esrar, 5,30 gram kubar esrar, 0,86 gram skunk, 2 adet ecstacy uyuşturucu hap ele geçirildi.Öte yandan gözaltına alınan 4 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak, 1 şahsa ise uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçlarından işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR