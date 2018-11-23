Sokak Satıcılarına Yönelik Uyuşturucu Madde Operasyonu

23 Kasım 2018 Cuma 14:29



23 Kasım 2018 Cuma 14:29

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik yaptığı uygulamada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.Polis ekipleri Afyonkarahisar kent merkezinde sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada; 377 adet ecstasy maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 300 TL para, 14,07 gram uyuşturucu skunk maddesi, 91,59 gram esrar maddesi, 3 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 1 adet kurusıkıdan bozma namlusu açık tabanca ve bu tabancaya ait 18 adet fişek, 1 adet kelepçe, 1 adet fişek, 4 adet tüfek kartuşu ele geçirildiği bildirildi.Konu ile ilgili olarak yapılan tahkikat sonucunda 1 şüpheli şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Bulundurmak suçundan işlem yapılırken, 5 şüpheli şahıs ise Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti yapmak suçundan adli mercilere sevk edildi. Şahıslardan 2'si adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 3 şüpheli şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR