Sokak Satıcılarına Yönelik Uyuşturucu Madde Operasyonu

26 Kasım 2018 Pazartesi 16:31



26 Kasım 2018 Pazartesi 16:31

Afyonkarahisar polisinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlar sürerken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kent merkezinde sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde olduğu değerlendiren iki şahsın ikametinde yapılan aramada; 62,22 gram esrar maddesi, 11,48 gram kenevir tohumu, 1 fişek halinde 4,13 gram esrar maddesi, 14 adet uyuşturucuya alternatif olarak kullanılan Lyrica ibareli sentetik ecza, uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 17 adet fişek ele geçirildi.Konu ile ilgili olarak yapılan tahkikat sonucunda 5 şüpheli şahıstan 4'ü hakkında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak" kapsamında işlem yapılırken, diğer şüpheli şahıs ise "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli mercilere sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR