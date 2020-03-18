Sokak satıcılarının mallarına el konularak imha edilecek
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde pazar yeri ve semt merkezi dışında sokak ve yollarda satış yapan pazarcı esnafının mallarına el konularak imha edilecek.
18.03.2020 18:19 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:19
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde pazar yeri ve semt merkezi dışında sokak ve yollarda satış yapan pazarcı esnafının mallarına el konularak imha edilecek.
Lüleburgaz Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Abdullah Koç, tüm dünyayı saran salgın hastalık korona virüsüne pazarcı esnafı olarak tedbirleri alacaklarını belirtti. Başkan Abdullah Koç, halkın sağlığını ön planda tutarak hijyenik koşullarda satış yapılması gerektiğini vurgulayarak, pazar seri ve semt merkezi dışında sokak ve yollarda satış yapan pazarcı esnafının mallarına el konulacağını ve imha edileceğini ifade etti. - KIRKLARELİ
Lüleburgaz Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Abdullah Koç, tüm dünyayı saran salgın hastalık korona virüsüne pazarcı esnafı olarak tedbirleri alacaklarını belirtti. Başkan Abdullah Koç, halkın sağlığını ön planda tutarak hijyenik koşullarda satış yapılması gerektiğini vurgulayarak, pazar seri ve semt merkezi dışında sokak ve yollarda satış yapan pazarcı esnafının mallarına el konulacağını ve imha edileceğini ifade etti. - KIRKLARELİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Abdullah Koç, Kırklareli, Lüleburgaz, Güncel