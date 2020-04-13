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Sokak sokak gezip ihtiyacı olanların yardımına koşuyorlar

Sokak sokak gezip ihtiyacı olanların yardımına koşuyorlar Sokağa çıkma yasağına rağmen yardımlaşma kampanyasına para bağışladılar Bursa'da kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, evinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerinin bütün ihtiyaçlarını evlerine kadar götürüyor.

13.04.2020 10:13 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:16
Sokak sokak gezip ihtiyacı olanların yardımına koşuyorlar
Sokağa çıkma yasağına rağmen yardımlaşma kampanyasına para bağışladılar
BURSA - Bursa 'da kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, evinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerinin bütün ihtiyaçlarını evlerine kadar götürüyor.
Yıldırım Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu, 7 gün 24 saat ihtiyaç sahiplerine hizmet veriyor. Koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan yaşlılar ve ihtiyaç sahipleri, kaymakamlığı arayarak neye ihtiyaçları varsa söylüyor. Kaymakamlık bünyesinde kurulan destek grubu ise ihtiyacı olanların evlerine ihtiyaçlarını hiç vakit kaybetmeden anında götürüyor. Bazıları ekmek, su, bebek bezi ve çeşitli ihtiyaçlar için ararken, bazı vatandaşlar ise "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına para bağışında bulunmak için arıyor. Maddi durumu iyi olmayan ailelere de çeşitli erzak ve ihtiyaç yardımı yapılıyor. Evlerine kadar ihtiyacını getiren ekiplere vatandaşlar teşekkür ve hayır dua etti.
Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Yıldırım Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü İdris Yeni, "Biz Vefa Grubu olarak 65 yaş üstü kimsesiz ve yalnız kişilere yardım ederek işe başladık. Koronavirüs sebebiyle ihtiyaç talepleri fazlalaştı. İşsizlikten dolayı yardıma muhtaç insan sayıları arttı. Bizler Yıldırım Kaymakamlığı Vefa Destek Grubu olarak sıcak AŞ dahil olmak üzere kuru gıda, temizlik maddesi ve sokağa çıkamayan vatandaşların diş macununa kadar her türlü ihtiyacını temin edip kendilerine ulaştırıyoruz. Bilhassa 2 günlük sokağa çıkma yasağıyla birlikte evine kapananlar bütün ihtiyaçları için bize ulaşıyor. Biz de ihtiyaçlarını temin edip ulaştırıyoruz. Son 2 günde 22 bin aileye ulaşıp hizmet götürdük" dedi. Sokak sokak gezip ihtiyacı olanların yardımına koşuyorlar

Kaynak: İHA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Koronavirüs, Yıldırım, Bursa, Genel
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