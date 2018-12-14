Sokak Tiyatrosuyla Kadına Şiddete Dikkat Çektiler

14 Aralık 2018 Cuma 16:58



14 Aralık 2018 Cuma 16:58

Gümüşhane'de kadına şiddete dikkati çekmek amacıyla "Kadın Olmak" adlı sokak tiyatrosu düzendi.Gümüşhane Gençlik Merkezi, Halk Eğitim Merkezi Akşam Sanat Okulu ve Gümüşhane Sanat Tiyatrosu protokolüyle 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda düzenlenen 20 dakikalık oyunda öğrenciler hiç hareket etmeden kadına yönelik şiddete tepki gösterdi.Kadına şiddette karşı sosyal farkındalık oluşturmak amacıyla yönetmen Mesut Budak tarafından hazırlanan sokak tiyatrosunda, senaryo gereği aile içi şiddet, tacize uğramış iş kadını, köylerde yaşayan kadınlar, çocuk yaşta evlilik ve töre cinayeti canlandırıldı.Gösterinin ardından gazetecilere açıklama yapan yönetmen Mesut Budak, kadına yönelik şiddette karşı farkındalık oluşturmak amacıyla sokak tiyatrosu hazırladıklarını söyledi.Budak, hazırlanan oyunla kadınların hayatlarında karşılaştıkları sıkıntıları anlatmak istediklerini belirtti.Kadına yönelik şiddettin Türkiye'nin kanayan yarası olduğuna dikkati çeken Budak, "Oyunumuzla insan olmanın eşitliği, adaleti, özgürce hür ve huzurlu bir şekilde yaşamasının sıkıntısını dile getirdik." diye konuştu.Sokak tiyatrosunu soğuk havaya rağmen sergiledikleri belirten Budak, şunları kaydetti:"Biz her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının sorumluluğunu yerine getirmesi gibi bizde sorumluluğumuzu yerine getirerek soğuk, kış, yaz, ayaz fark etmeden işimizi yapıyoruz. Burada kritik konuları ele almak istedik. Türkiye'de bir istatistik doğrultusunda ilerleyerek aile içi şiddeti, intihar eden bir kadını, tacize uğramış bir iş kadınını, sırtında yük taşıyan Anadolu kadını, töre cinayeti ve çocuk gelinleri ele aldık."Tiyatro oyuncularından Ceren Kahraman ise soğuk havaya rağmen sergilenen oyun ile topluma önemli bir mesaj verdiklerini dile getirdi.Bütün ekibin işini özverili bir şekilde yerine getirdiğine dikkati çeken Kahraman, "Oyundayken üşümek aklımıza gelmedi. Zaten o rolünüzü hissediyor donuyorsunuz ve kalıyorsunuz. Onu hissettikten sonra başka hiçbir şey gözünüze gelmiyor. Bugün kadın olmanın ne kadar zor olduğunu, aslında toplumu var edenin kadın olduğunu, buna rağmen kadınların hor görüldüğü ve ikinci plana atıldığının mesajını vermeye çalıştık." diye konuştu.