Sokak ve caddeler, en ücra köşelerine kadar dezenfekte edildi

OSMANİYE'de seyyar ekiplerce, korona virüs salgınına karşı kentteki cadde ve sokaklar en ücra köşelerine kadar dezenfekte edildi.

Tedbirler kapsamda 25 kişiden oluşan dezenfektan ekibi, Şehit Halil İbrahim Karaoğlanoğlu Parkı'ndan başlayıp çarşı merkezindeki tüm cadde ve ara sokaklarda dezenfekte çalışması yaptı. Osmaniye Belediyesi ekiplerinin aralıksız sürdürdüğü mücadelenin kent merkezinde dezenfekte edilmeyen alan kalmayıncaya kadar devam edeceği kaydedildi.

Çalışmalarda ayrıca yüzlerce vatandaşın kazanç kapısı olan sanayi sitesinde de dezenfektasyon yapıldı. Kısa sürede sanayi sitesinin tamamının dezenfekte edileceği kaydedilirken esnaflar çalışmalardan dolayı Osmaniye Belediyesi'ne teşekkür etti.

Belediye Başkanı Kadir Kara, korona virüs salgınını def edinceye kadar durmaksızın çalışacaklarını vurgulayarak "Korona virüs salgınına karşı vatandaşlarımızın sağlığı belediye olarak her türlü çalışmayı ve mücadeleyi yapıyoruz. Tüm ekiplerimiz 24 saat esasına göre sahada çalışmaktalar. Ekiplerimizce çarşı merkezinde, caddelerde, sokaklarda, sanayi sitemizde, tüm mahallelerimizde, kısacası kentimizin tüm alanlarında salgına karşı mücadelemiz korona virüs tehlikesi son buluncaya kadar sürecektir. Kıymetli hemşerilerim, devletimizce yapılan tüm uyarılara azami uymanız gerektiğini ifade ediyor sizlerin sağlığının bizler için çok önemli olduğunu belirtiyorum. Sizlerde kendi sağlığınız, aileniz, şehriniz ve ülkeniz için evinizde kalın" diye konuştu.

Kaynak: DHA