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Sokak ve caddelerde bakım, onarım ve imalat çalışmaları aralıksız devam ediyor

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan turizm sezonu öncesi sorumluluk alanlarında bakım, onarım ve imalat çalışmalarına devam ediyor.

24.01.2020 10:02 | Son Güncelleme: 24.01.2020 10:02Sokak ve caddelerde bakım, onarım ve imalat çalışmaları aralıksız devam ediyor

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, turizm bölgelerindeki çalışmalarına hız verdi. Osman Nuri Bilgin, Neyzen Tevfik ve Adnan Menderes Caddelerinde traverten kaldırım çalışmalarında sona yaklaşıldı. Traverten kaldırım çalışmalarının ilk etabı geçtiğimiz turizm sezonu öncesi tamamlanmıştı.

Turizm sezonunun bitmesinin ardından yeniden başlayan çalışmalar tamamlandığında Osman Nuri Bilgin, Neyzen Tevfik ve Adnan Menderes Caddelerinde toplam 10 bin 563 metrekare traverten kaldırım döşemesi, 4 bin 369 metre traverten bordür taşı döşemesi, bin 300 metre engelli yürüyüş yolu ve 1044 metrekare beton bordür araç park yeri yapılmış olacak.Kaldırım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Adnan Menderes Caddesinde asfalt çalışmaları başlayacak. Belediye Başkan Yardımcısı Önder Batmaz çalışmaları yerinde inceleyerek, ekiplerden bilgi aldı.

Turizm sezonu öncesi Çarşı Mahallesinde de bakım ve onarım çalışmalarını hızlandıran ekipler bozulan kaldırım ve yürüyüş yollarındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Bodrum genelinde asfalt yama, beton yol, parke yol, kaldırım yapım çalışmalarını da aralıksız sürdüren Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, özellikle Karaova bölgesinde başlattıkları geniş kapsamlı çalışmalara devam ediyor.


Adnan Menderes, Nuri Bilgin, Bodrum, Güncel

Kaynak: Bültenler

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