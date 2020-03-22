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Sokak ve yaban hayvanları için yiyecek bırakıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokak ve yaban hayvanları için yiyecek bıraktı.

22.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:08
Sokak ve yaban hayvanları için yiyecek bırakıldı
Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokak ve yaban hayvanları için yiyecek bıraktı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Atık Yönetim Şube Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanları için belirli bölgelere ekmek ve yem bıraktı.
Belediye ekipleri tarafında kentin farklı noktalarında bulunan bayat ekmek toplama kutularından alınan ekmekler doğada yaban hayvanları ile sokak hayvanlarının istifadesine sunuldu.
Kent genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarının yemekhanelerinden alınan ekmekler ve mezbahanelerden temin edilen etler ile hazır mamalar Beydağı İnderesi ile Turgut Özal Tabiat Parkı, Battalgazi Feribot İskelesi, Çöp Atık Sahaları ve Hayvan Barınağı gibi yerlere bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Malatya, Güncel

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