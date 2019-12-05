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Sokak yemeğinin kraliçesi Jay Fai Perakende Günleri'nde…

Türkiye'de perakende sektörünün nabzını tutan sektörün en büyük buluşma platformu Perakende Günleri, sokak yemeğinin kraliçesi olarak anılan Michelin Yıldızlı Jay Fai'yi ağırladı.

05.12.2019 13:33 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:39Sokak yemeğinin kraliçesi Jay Fai Perakende Günleri'nde…

Dünyada gelişmekte olan sokak yemekleri kültürünün sembolü, bütün önemli şeflerin ilham kaynağı ve 'ın ilk yıldızlı sokak yemekleri şefi Jay Fai, Perakende Günleri 2019'da konuşmacı olarak yer aldı.

Sokak yemeği dünyasının Michelin Yıldızlı Kraliçesi Jay Fai…

ile birlikte ikinci kez Tayland dışına çıktığını aktaran Jay Fai sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Ben işimi anne ve babamdan öğrendim. Onlar da sokakta yemek pişiriyorlardı. Küçük bir aile işiydi. Ben de yemek taşıyıcılığı yaparak başladım. Öncesinde terziydim aslında. Terzilik yaparken çok büyük bir kriz yaşadım. Evim yandı. Sigortalı olmadığı için her şeyimi kaybettim. Ne param ne eşyam, hiçbir şeyim kalmadı. Elimde tek kalan şey ise annemin yemek sattığı araçtı. Sonrasında da yemek satmaya karar verdim. Beni tanıyanlar bir terzinin birden aşçı olamayacağını düşündüler. Ben de kendi kendime kim ne derse desin. 'Onların haksız olduğunu kanıtlayacağım!' dedim. 40 yıldan fazladır yemek pişiriyorum. Yengeç omleti annemden öğrendiğim bir tarif değil, geleneksel Bangkok yemeği de değil. Kendim geliştirdim. Bir Japon'un omlet yapımı izledim. Sonra düşündüm; bunu Thai omleti ile birleştirebilirim. Defalarca denedikten sonra istediğim tarife ulaştım. Michelin yıldızı sonrasında hayatım tam olarak değişti. Ancak ondan öncesinde de Bangkok'ta bilinen bir restorandım. Yıldız öncesi kuyruk olmadan restoranda yemek yemek kolaydı. Ancak fiyatlar sokak yiyeceği olmasına rağmen yüksek; çünkü en iyi ve en güzel malzemelerle yapıyorum. Bu nedenle de Michelin yıldızı aldım. Yengeç omletin fiyatı 100 Euro'dan fazla. Deneyim yaşamak için gidilebilecek bir restoran. Yemekteki yengeç Tayland'da alınabilecek en lezzetli yengeç. Bir başkası alamıyor o yengeci, çünkü satıcı bu ürünü Jay Fai için saklıyor. Buraya gelmek içinde restoranımı kapattım. Çünkü bütün yemekleri kendim pişiriyorum" dedi.


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Kaynak: Bültenler

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