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Sokaklar 1 metre su altında kaldı, mahsur kalan 9 kişi botla kurtarıldı

Adana'da sağanak yağış nedeniyle sokaklarda oluşan yaklaşık 1 metre yüksekliğindeki su birikintileri sebebiyle evlerinde mahsur kalan 9 kişi, itfaiye ekiplerince bota bindirilerek kurtarıldı.

25.12.2019 05:37 | Son Güncelleme: 25.12.2019 05:42 Sokaklar 1 metre su altında kaldı, mahsur kalan 9 kişi botla kurtarıldı
'da sağanak yağış nedeniyle sokaklarda oluşan yaklaşık 1 metre yüksekliğindeki su birikintileri sebebiyle evlerinde mahsur kalan 9 kişi, itfaiye ekiplerince bota bindirilerek kurtarıldı.

Gece boyunca etkisin devam ettiren sağanak yağış nedeniyle İlçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi sokaklarında 1 metre yüksekliğinde su birikintileri oluştu. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar polis ve itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Mahalleye gelen itfaiye ekipleri bot ile mahsur kalan 9 kişiyi yanlarına giderek kurtardı.

ekiplerinin çevre mahallelerde çalışmaları devam ediyor. - ADANA

İtfaiye, Yüreğir, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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