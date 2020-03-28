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Sokaklar boş, hayalet kente döndü

Dünyanın en iyi bilinen ve en çok ziyaret edilen noktalarından Akropolis'in de bulunduğu Yunanistan'ın başkenti Atina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle neredeyse "hayalet kent"e döndü.

28.03.2020 12:57 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:59
Dünyanın en iyi bilinen ve en çok ziyaret edilen noktalarından Akropolis'in de bulunduğu Yunanistan 'ın başkenti Atina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle neredeyse "hayalet kent"e döndü.
Birbirinden önemli antik yapıların bulunduğu ve Sokrates gibi daha bir çok ünlü filozofun doğum yeri olan Atina'da şu ana kadar 966 vaka tespit edilirken, aralarında Batı Trakya'daki Türk azınlık mensubu bir kişinin de bulunduğu 28 kişi hayatını kaybetti.
Koronavirüsten önce, özellikle Akropolis'in de bulunduğu Monastiraki semtinin Yunan ve yabancı turistlerlerle dolup taşan tarih kokulu sokaları, şimdilerde ise yüzleri maskeli az sayıda kişilerle bilim kurgu filmi sahnelerini aratmıyor.
23 Mart'tan itibaren ülke genelinde sokağa çıkma yasağının uygulamaya girmesiyle, önceden gidilecek yerin belirtildiği bir form doldurularak dışarı çıkılan ülkede polis, başkentin bir çok noktasında yaptığı kontrollerle yasağa uymayanlara 150 avro para cezası uyguluyor.
Yurt dışından gelen ve evde 14 günlük karantina kuralını ihlal edenlere ise 5 bin avro para cezası uygulanıyor.
Benzer görüntülerin diğer şehirlerde de yaşandığı Yunanistan'da vatandaşların alışverişe gitmek, doktora gitmek, eczaneye gitmek, egzersiz yapmak ve evcil hayvanlarını gezdirmek gibi gerekçelerle sokağa çıkmalarına izin veriliyor.
Türk köyü karantinaya alındı
Batı Trakya'daki Mustafçova (Miki) Belediyesi'ne bağlı Türklerin yaşadığı Şahin köyü, vakaların artması ve bir kişinin hayatını kaybetmesiyle karantina altına alındı.
Aegean Airlines uçuşlarını askıya aldı
Yunanistan'da uygulanan önlemler kapsamında, Aegean Airlines tüm dış uçuşlarını 26 Mart'tan itibaren 30 Nisan'a kadar askıya aldığını açıklamıştı. Ülke içi uçuşları da büyük oranda azaltan hava yolu şirketi, AB ile irtibatın sürmesi açısından sadece Brüksel'e az sayıda uçuş gerçekleştireceğini belirtmişti.
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Sokaklar boş, hayalet kente döndü

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Yunanistan, Güncel

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Sokaklar boş, hayalet kente döndü

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