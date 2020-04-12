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Sokaklar boş kalınca sokaklar hayvanlara kaldı...Kedinin kumru ile acımasız oyunu kamerada

Sokaklar boş kalınca sokaklar hayvanlara kaldı.

12.04.2020 16:45 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:47
Sokaklar boş kalınca sokaklar hayvanlara kaldı...Kedinin kumru ile acımasız oyunu kamerada
Oyunun ölçüsünü kaçıran kedi, kumruyu yaraladı
AYDIN - Sokağa çıkma yasağı ilan edilen illerden biri olan Aydın 'da sokakların boşalması ile birlikte ilginç görüntüler ortaya çıktı. Yaklaşık 1 milyon kişinin yaşadığı ilde görevliler dışındaki herkes evde kalınca sokaklar hayvanlara kaldı. Germencik ilçesinde caddede ava çıkan bir kedi, havada yakaladığı kumru ile bir süre oynadı. Oyunun ölçüsünü kaçıran kedi kumruyu hırpaladı.
Germencik şehir merkezinde yaşayan Cenk Cerit isimli vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, sokakta dolaşan bir kedi aynı sokaktaki kumruyu gözüne kestirdi. Uçuş kabiliyetine güvenen kumru, kediye aldırış etmeyince kedi kumruyu havada yakaladı. Kumru ile bir süre oynayan kedi, oyunun ölçüsünü kaçırınca kumru hırpalandı. Bir süre kumru ile oynayan kedi oyundan sıkılınca kumru yoluna devam etti. İlginç görüntüler kameralara bu şekilde yansıdı. Sokaklar boş kalınca sokaklar hayvanlara kaldı...Kedinin kumru ile acımasız oyunu kamerada

Kaynak: İHA

Etiketler: Germencik, Aydın, Yerel
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