Sokaklar dezenfekte ediliyor

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Ramazan Bayramı'nda tüm yurtta sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından, Edirne Belediyesi bayram süresince kent genelinde dezenfekte çalışması başlattı.

23.05.2020 18:35 | Son Güncelleme: 23.05.2020 18:41
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Ramazan Bayramı'nda tüm yurtta sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından, Edirne Belediyesi bayram süresince kent genelinde dezenfekte çalışması başlattı.
Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada şehir merkezindeki 24 mahallede 4 gün boyunca çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.
Tüm kenti dezenfekte edecek bir planlama gerçekleştirdiklerini kaydeden Gürkan, bazı sokakların çalışmalarda kullanılan araçların girmesine müsait olmadığını, bu nedenle buralarda uygun bir yerden hortumla ilaçlama yapılacağını ifade etti.
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yollarda araç olmayacağını, bunun da yapacakları çalışmaya kolaylık sağlayacağını vurgulayan Gürkan, şunları kaydetti:
"4 gün süresince sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı yaklaşı 200 personelle tüm sokakların dezenfekte edilmesi konusunda görevlendirdik. Dezenfekte taşıyan araçlarımız her gün belli bir program kapsamında ilaçlama yapacak.
Bu çalışmamız zaten her gün devam ediyordu. Ancak araçların yollarda olması iş planını uzatabiliyordu. Şimdi sokaklarımız boş olacak ve tüm ekiplerimiz 4 günde dezenfekte işlemini tamamlamış olacak."
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Sokaklar dezenfekte ediliyor

Kaynak: AA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Edirne Belediyesi, Ramazan Bayramı, Güncel, Haber

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