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Sokaklar ve caddeler boş kaldı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Malatya'da sokaklar boş kaldı.

01.05.2020 09:33 | Son Güncelleme: 01.05.2020 09:35
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Malatya'da sokaklar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesiyle 4 kent genelinde sokaklar boş kaldı.
Malatya-Elazığ kara yolu ile Yeşilçam, Recai Kutan, Kanalboyu, Atatürk, İnönü ve Fuzuli Caddeleri ile 15 Temmuz Millet ve Soykan Meydanları'nın boş kaldığı gözlendi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezinde drone ile vatandaşların zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları konusunda anonslar yaptı. Sokaklar ve caddeler boş kaldı

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Malatya, Güncel, Haber

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