Sokaklarda, kaybolan görme engelli kedisini arıyor

ANTALYA'da zabıta memuru Aylin Özaltın, kaybolan 'Beyza' adlı görme engelli kedisini el ilanlarıyla arıyor.

Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1974 Sokak'ta oturan Aylin Özaltın'nın, gece hava alması için bahçeye çıkardığı 9 yaşındaki 'Beyza' adlı kedisi, kayboldu. Yakınlarının yardımı ile kedisi Beyza'yı sokakta arayan Özaltın, sonuç alamadı. Özaltın, iki gözü de görmeyen kedisini bulabilmek için el ilanları bastırarak mahalledeki ağaç gövdeleri ve uygun yerlere astı.Kedisini bulana ödül vereceğini belirten Aylin Özaltın, "Sosyal medya üzerinden duyurular yaptık. Bölgede bulanan park ve sokakları adım adım dolaşıyoruz. Bulana ödül vereceğim" dedi.

Kaynak: DHA