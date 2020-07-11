Sokaklarda maskeli dilenciler

Eskişehir'de vatandaşların yoğun olduğu Sıcak Sular Bölgesi'nde yardım isteyen maskeli dilenciler dikkat çekiyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Eskişehir'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmıştı. Yabancı uyruklu olduğu anlaşılan küçük bir kız ve yaşlı kadının maske takarak vatandaşlardan para istemesi dikkat çekti. Bazı vatandaşlar yardım ederken bazıları da sosyal mesafeye dikkat etmedikleri gerekçesiyle tepki gösterdi. Küçük kız kaldırımda otururken yaşlı kadın kaldırımda durarak yardım bekledi. Dilencilerin birbirleriyle yakın mesafede durarak aynı güzergahta beklemeleri dikkatlerden kaçmadı. - ESKİŞEHİR