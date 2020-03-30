Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sokaklardaki ani kalabalıklaşmaya dikkat

Eskişehir'de Korona virüs Covid-19 önlemleri kapsamında sokakların büyük çoğunluğu boşalırken, günün belli saatlerinde bazı noktalarda iş sebebiyle ani kalabalıklaşmaya dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor.

30.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:30
Sokaklardaki ani kalabalıklaşmaya dikkat
Eskişehir 'de Korona virüs Covid-19 önlemleri kapsamında sokakların büyük çoğunluğu boşalırken, günün belli saatlerinde bazı noktalarda iş sebebiyle ani kalabalıklaşmaya dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor.
Son günlerde hızla yayılan Korona virüs Covid-19 kapsamında yapılan 'Evde kal' çağrısıyla, vatandaşların çoğunluğu evlerinden çıkmıyor. Kendilerini izole eden vatandaşlar, en iyi şekilde önlemlerini alıyor. Maske ve eldivenleri ile kendilerini korumaya çalışan Eskişehirliler ise çalıştıkları işler sebebiyle bazen dışarı çıkabiliyor. Özellikle öğle ve akşam iş çıkış saatlerinde Eskişehir'in bazı bölgelerindeki caddelerde insan yoğunluğu artarken, vatandaşlar gerekli önlemleri alsa da tedirginlik yaşayabiliyor. Ani oluşan kalabalıklar Korona virüs Covid-19 salgını için tehdit oluştururken, yetkililer tarafından sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda vatandaşlara sürekli uyarılar yapılıyor.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Eskişehir, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Sokaklardaki ani kalabalıklaşmaya dikkat - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Hindistan polisi, yasağa rağmen topluca namaz kılan cemaati sopayla darp etti Haberler
Hindistan polisi, yasağa rağmen topluca namaz kılan cemaati sopayla darp etti
Koronavirüs salgını nedeniyle dev hastane erken hizmete alındı Haberler
Koronavirüs salgını nedeniyle dev hastane erken hizmete alındı
Türkiye’de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15'e yükseldi
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 812 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 812 kişi daha hayatını kaybetti
Yargıya korona engeli! 30 Nisan’a kadar tüm duruşmalar ertelendi Haberler
Yargıya korona engeli! 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi
Görüntü Rize’deki bir köyden! Koronavirüse karşı böyle önlem aldılar Haberler
Görüntü Rize'deki bir köyden! Koronavirüse karşı böyle önlem aldılar
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı Haberler
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı
ABD’yi önce koronavirüs sonra da hortum vurdu: 6 yaralı Haberler
ABD'yi önce koronavirüs sonra da hortum vurdu: 6 yaralı

Son Dakika Güncel Haberleri

14:02: İSTANBUL ÇIKIŞLARINDAKİ KORONAVİRÜS DENETİM KUYRUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ 1 - Haber 14:02: Van'da bir mahalle ve 1 mezra daha karantinaya alındı - Haber 14:02: Trabzon'da seferler durdu, firmalar kepenk kapattı - Haber 14:01: Susurluk Belediyesinden vergi ödemesi açıklaması - Haber 14:01: Belediye yaşlıların yanında - Haber 13:14: Çin uslanmıyor! Koronavirüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı - Haberler 12:46: Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi - Haber 11:45: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı - Haber 11:38: Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkına uğratan manzara! - Haber 11:20: Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı - Haber 10:40: PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi - Haber