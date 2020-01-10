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Sokaklardaki sahipsiz hurda araçlar toplanıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, çevre sağlığına belediye olarak çok önem verdiklerini bu açıdan birçok şikayet konusu olan atıl halde bulunan, sokaklarda veya arazi de sahipsiz bulunan hurda araçların belediye tarafından toplanacağını söyledi.

10.01.2020 10:51 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:56Sokaklardaki sahipsiz hurda araçlar toplanıyor
Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, çevre sağlığına belediye olarak çok önem verdiklerini bu açıdan birçok şikayet konusu olan atıl halde bulunan, sokaklarda veya arazi de sahipsiz bulunan hurda araçların belediye tarafından toplanacağını söyledi.

Sokaklarda veya arazilerde sahipsiz olarak bulunan bakımsız, paslanmış, camları kırık ve özellikle mahalle çocukları açısından tehlike arz eden hurda araçları belediye olarak belirli aralıklarla topladıklarını hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Halk ve çevre sağlığına büyük önem veriyoruz. Özellikle söz konusu çocuklarımız olunca, bu konuda kesinlikle taviz vermiyoruz. Belediye olarak sokak ve arazilere bırakılmış olan sahipsiz oto veya benzeri araçlar mahalle sakinleri açısından da tehdit oluşturmaktadır. Çünkü bu araçların hem pası, hem de cam atıkları ile elektrik kabloları insan sağlığına zarar verebilir. Mahalle çocukları bu araçlarda oyun oynamakta bunun neticesinde çocuklar yaralanabilmektedir. Bu nedenle halk ve çevre sağlığı açısından bu araçları toplayacağız." dedi.

Hurda araçların temizlik işleri birimi ekiplerince belirlendiğini ve zabıta birimince de tutanak tutularak belediyenin atölyesine götürüleceğini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Mahallesinde, bahçesinde veya arazilerde hurda araç görüp kaldırılmasını isteyenlerin 252 13 30 nolu telefona bildirmeleri gerektiğini kaydetti.

Başkan Dr. Palancıoğlu, bu çalışma ile aynı zamanda çevre dostu bir belediye olarak çevre ve görüntü kirliliğine de son verilmiş olunacağını söyledi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel

Kaynak: İHA

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