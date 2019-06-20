20.06.2019 11:25
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Sokakları dans ederek temizliyor

Sokakları dans ederek temizliyor

Esenler'de temizlik işçisi olarak görev yapan Ramazan Yiğit, sokakları dans ederek temizliyor.

Esenler'de temizlik işçisi olarak görev yapan Ramazan Yiğit, sokakları dans ederek temizliyor. Temizlik işçisinin sokakları pırıl pırıl yaparken bir yandan da dans ettiği o renkli anlar kameralara yansıdı.

Esenler Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Ramazan Yiğit, işini ne kadar severek yaptığını herkese gösteriyor. Esenler sokaklarında eline aldığı hortumuyla sokakları adeta dans ederek temizliyor. Temizlik işçisinin sokakları pırıl pırıl yaparken bir yandan da dans ettiği o renkli anlar kameralara yansıdı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Esenler,İşçi,Güncel

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