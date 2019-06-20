20.06.2019 11:41
Haberler»Güncel»Haber

Sokakları dans ederek temizliyor

Esenler'de temizlik işçisi olarak görev yapan Ramazan Yiğit, sokakları dans ederek temizliyor.

Esenler'de temizlik işçisi olarak görev yapan Ramazan Yiğit, sokakları dans ederek temizliyor. Temizlik işçisinin sokakları pırıl pırıl yaparken bir yandan da dans ettiği o renkli anlar kameralara yansıdı.
EsenlerBelediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Ramazan Yiğit, işini ne kadar severek yaptığını herkese gösteriyor.Esenlersokaklarında eline aldığı hortumuyla sokakları adeta dans ederek temizliyor. Temizlik işçisinin sokakları pırıl pırıl yaparken bir yandan da dans ettiği o renkli anlar kameralara yansıdı.
(İHA)Sokakları dans ederek temizliyor
Kaynak: İHA
Esenler,İşçi,Güncel

Son Dakika Haberleri
12:16Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM'nin sorumlulardan hesap soracağına inanıyorum
12:15BEYKOZ'DA SU DOLAN YOLDA MİNİBÜS MAHSUR KALDI
12:15Kasırga Hawkin 103 yaşında rekor kırdı
12:15Başkan Söğüt, selin yaşattığı mağduriyetleri yerinde inceledi
12:15Beyaz eşya fiyatlarındaki düşüş sektörü hareketlendirdi
12:15Sineklik temizleyen kadın 8'inci kattan yere çakıldı
12:15Sel basan kıraathanede okey oynamaya devam ettiler