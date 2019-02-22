Sokakların Güvenliği Yeniden Bekçilere Emanet

Kaynak: İHA

Aydın'da ilk grupta yer alan 497 çarşı ve mahalle bekçisi 1,5 aylık eğitimlerini tamamlayıp, mesleki hayatlarına kep attı.Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde 1,5 aylık eğitimlerini tamamlayan 497 çarşı ve mahalle bekçisi için 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçileri Sertifika ve Yemin Töreni düzenlendi.2019 Yılı 1. Dönem çarşı ve mahalle bekçilerinin yemin töreni, Aydın POMEM Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.Törende mezun bekçiler adına konuşan bekçi Muhammet Demir, "En büyük idealimiz olan bu kutsal bekçilik mesleğine adım atarak milletimize ve devletimize hizmet etmek için görev alacağız. Hüzünlüyüz çünkü okulda birlik ve beraberliğin bugün sonuna geldik. Bizler burada aldığımız eğitimle insan haklarına saygılı Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş halkla iyi ilişkiler kurabilen ve edeceğimiz yemine bağlı kalan bekçiler olarak vatanımızın her köşesinde devletimize ve milletimize en iyi bir şekilde hizmet vereceğiz" diye konuştu."Bekçiler mahalle yaşamının teminatıydı"Halkın huzurunu koruyacak ve Anayasa'ya bağlı bekçiler yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Aydın POMEM Müdürü Şinasi Duru da, "Birinci dönem çarşı ve mahalle bekçileri sertifika yemin törenine hepiniz hoş geldiniz. 2018 yılı birinci dönem çarşı ve mahalle bekçileri sınavlarında başarılı olan 71 farklı ilden gelen 497 çarşı ve mahalle bekçimiz yaklaşık bir buçuk aylık gece gündüz hafta içi eğitimlerini aralıksız görerek tamamlamıştır. Sertifikalarını almaya ise hak kazanmışlardır. Eskiden olan bekçiler huzurlu ve güvenli mahallede yaşamanın teminatıydı. Her zaman cesaretli ve kuvvetli insanlardan seçen bekçiler sokak başlarında ben buradayım siz rahat uyuyun manasında düdüklerini öttürürler. Gecenin sessizliğinde öttürdükleri asayiş berkemal anlamına gelirdi. Bugün bu tekrar hayata geçirilmektedir" dedi."Ömrünüzün sonuna kadar bu yemine bağlı kalın"Son dönemde katıldığı en anlamlı ve Türk milletinin değerlerinin ön plana çıkarıldığı bir törene şahit olduğunu kaydeden Vali Yavuz Selim Köşger ise şöyle konuştu:"81 ilden gelip burada eğitim gören 497 mahalle bekçimiz törenle yeminlerini ederek atandıkları illerde görevlerine başlayacak. Aydın Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğünün birinci dönem çarşı ve mahalle bekçileri yemin töreninde sizlerle beraber olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Bilindiği üzere dünyada devletleri ve devleti oluşturan beklentiler düne göre köklü değişikliğe uğradı. Günümüzde halkın kendisi, düşüncesi ve beğenisi gelecek için hayati derecede önem kazandı. Emniyet teşkilatı bugün zamanın ruhunu kavrayan uygar dünyayı anlayan ve önemseyen hukukun üstünlüğü temel hak ve özgürlükler insan hakları konumunda duyarlı elamanlar yetiştirmekte görevi üstlenmiştir. Yapılan çalışmaların son halkası Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Bakanlığımızın çalışmaları neticesinde emniyet teşkilatının bünyesinde çarşı ve mahalle bekçilerinin yeniden ihya edildi. Bugün yapacağınız yemine ömrünüzün sonuna kadar sadık kalacağınıza yürekten inanıyor ve sizlerin görevinizde başarılar diliyorum. Yolunuza bu şekilde devam ederseniz bu millet sizi bağrına basacak ve sizi çok daha iyi yerlere getirecektir. Çok kısa sürede aldığınız bu eğitimle aslanlar gibi bu milletin özünde olan cesareti, dirayeti ve yiğitliği ortaya çıkarmışsınız. Bu milletin özünü sizlere bakarak görebiliyorum."Vali Köşger, konuşmasının ardından aldıkları eğitim sonucunda dereceye giren çarşı ve mahalle bekçilerine sertifikalarını takdim etti. Çarşı ve mahalle bekçileri, tören sonunda yemin edip kep atarak mezun oldu. Bekçilerin kısa süre içerisinde atandıkları illerde göreve başlayacakları öğrenildi.Törene Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ile birlikte daire müdürleri, emniyet mensupları ve aileler katıldı. - AYDIN