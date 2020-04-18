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SOKAKTA BAĞIRARAK EKMEK SATTILAR

? KORONAVİRÜS ile mücadele programı kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında evlerinde kalanlar için fırıncılar, sokak aralarında bağırarak, ekmek ve simit sattı.

18.04.2020 16:31 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:38
? KORONAVİRÜS ile mücadele programı kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında evlerinde kalanlar için fırıncılar, sokak aralarında bağırarak, ekmek ve simit sattı.
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge doğrultusunda fırıncılar kendi araç ve personeli ile sokaklarda ekmek satabildi. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkımayanlara geldikleri belli etmek için adeta çığırtkanlık yapan fırıncılar, 'Evde kal Türkiye , Ekmek ayağınıza geldi' diye bağrarak müşteri çekmeye çalıştı. Fırıncılar, indirilen sepetlere ekmek ve simit siparişlerini yerleştirerek paralarını aldı.
Ekmek satan Taha Yıldız, 'İnsanlarımız evde kalsınlar diye ekmeklerini evlerine kadar dağıtıyoruz. Biz sabahtan bu yana 400 ekmek 200 kadar simit sattık. Biraz bağırmamız lazım. İnsanlarımız ekmek yesin" dedi. SOKAKTA BAĞIRARAK EKMEK SATTILAR

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Türkiye, Güncel
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