Sokakta bulduğu kediye üzüldü, montuna sarıp veterinere götürdü
Sokakta bulduğu kediye üzüldü, montuna sarıp veterinere götürdü 11 yaşındaki Ahmet'in hayvan sevgisi duygulandırdı Kayseri'de 11 yaşındaki Ahmet Mert Yurdakul'un sokakta bulduğu kediyi montuna sarararak veterinere götürmesi, görenlerin içini ısıttı.
09.03.2020 12:19 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:20
Sokakta bulduğu kediye üzüldü, montuna sarıp veterinere götürdü11 yaşındaki Ahmet'in hayvan sevgisi duygulandırdı
KAYSERİ - Kayseri 'de 11 yaşındaki Ahmet Mert Yurdakul'un sokakta bulduğu kediyi montuna sarararak veterinere götürmesi, görenlerin içini ısıttı. Kayseri'de yaşayan 11 yaşındaki Ahmet Mert Yurdakul, sokakta oynarken kedi buldu. Kucağına alarak kediyi evine götüren Yurdakul, kedinin yemek yemediğini anlayınca durumu babasına söyledi. Tedavi ettirmek için kediyi veterinere götüren Ahmet'in kediyi montuna sarması görenlerin içini ısıttı.Küçük yaştaki hayvan sevgisi ile takdir toplayan Ahmet, "Kediyi sokakta gezerken buldum. Kış olduğu için kıyamadım. Ailemde bana izin verdi. Evde beslemeye başladım. Hastalanınca da veterinere getirdim. Kediyi çok seviyorum" dedi.
KAYSERİ - Kayseri 'de 11 yaşındaki Ahmet Mert Yurdakul'un sokakta bulduğu kediyi montuna sarararak veterinere götürmesi, görenlerin içini ısıttı. Kayseri'de yaşayan 11 yaşındaki Ahmet Mert Yurdakul, sokakta oynarken kedi buldu. Kucağına alarak kediyi evine götüren Yurdakul, kedinin yemek yemediğini anlayınca durumu babasına söyledi. Tedavi ettirmek için kediyi veterinere götüren Ahmet'in kediyi montuna sarması görenlerin içini ısıttı.Küçük yaştaki hayvan sevgisi ile takdir toplayan Ahmet, "Kediyi sokakta gezerken buldum. Kış olduğu için kıyamadım. Ailemde bana izin verdi. Evde beslemeye başladım. Hastalanınca da veterinere getirdim. Kediyi çok seviyorum" dedi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Sokakta bulduğu kediye üzüldü, montuna sarıp veterinere götürdü
Etiketler : Ahmet Mert, Kayseri, Genel
Manşet
Haberler
Haberler
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Haberler
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı
Haberler
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti
Haberler
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Haberler
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Haberler
Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı
Haberler
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı