Sokakta buldukları ilaçları içen iki çocuk zehirlendi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sokakta buldukları ilaçları içerek zehirlenen iki çocuk tedavi altına alındı.
24.07.2020 17:21 | Son Güncelleme: 24.07.2020 18:25
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sokakta buldukları ilaçları içerek zehirlenen iki çocuk tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki sokakta oynayan 7 yaşlarındaki U.U.K. ile kuzeni Y.S.Y, oynadıkları alanda buldukları ilaçları içti.
Yakınlarının, rahatsızlandıklarını fark etmesi üzerine çocuklar, 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
U.U.K. ile kuzeni Y.S.Y, ilk müdahalenin ardından Hatay'ın Samandağ ilçesindeki özel hastaneye sevk edildi.
Kaynak: AA
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