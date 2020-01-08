Haberler » Güncel » Sokakta bulunup 'Ulvi' adı verilen yavru köpek, okulun maskotu - Haber

Sokakta bulunup 'Ulvi' adı verilen yavru köpek, okulun maskotu

VAN'ın Bahçesaray ilçesindeki Şişli Mahallesi İlkokulu'nda, öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak için sokakta bulunan 4 aylık yavru köpek beslenmeye başladı.

08.01.2020 12:12 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:12 Sokakta bulunup 'Ulvi' adı verilen yavru köpek, okulun maskotu

 VAN'ın ilçesindeki Mahallesi İlkokulu'nda, öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak için sokakta bulunan 4 aylık yavru köpek beslenmeye başladı. Öğrenciler, 'Ulvi' ismini verdikleri köpeği ders aralarında dizlerinde uyutuyor, besleyip, keyifli anlar yaşıyorlar. Başçesaray ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Şişli Mahallesi İlkokulu idarecileri, öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak için 4 aylık olduğu belirtilen sokak köpeğini okulda beslemeye başladı. Köpek için özel bir kafes yapıldı. Özenle beslenen ve okulun maskotu haline gelen 'Ulvi' isimli yavru köpeğe özenle bakan 3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri, boş zamanlarının büyük bölümünü  onunla geçiriyor. Çocuklar, yavru köpeği çok sevdiklerini belirtiyor.



Bahçesaray, Şişli, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:20   Zamazingo perde diyor - Haber
14:20   Kayseri'de kapanan futbol kulübünün eski yöneticisini öldüren şüpheli tutuklandı - Haber
14:18   Kars Çayı'ndaki buz kütlesinde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı - Haber
14:18   Irak Başbakanı: "İran'ın ABD üslerine saldırı haberini önceden aldık" - Haber
14:14   Vekil Işık'tan Emniyet Müdürü Yüce'ye ziyaret - Haber
11:22   İran'ın saldırısı sonrası Amerika'nın HAARP sistemini devreye soktuğu iddia edildi - Haber
11:04   Odun toplarken renkli taşı gören genç, bilim adamlarına taşın fotoğrafını attı - Haber
10:51   'Robin Hood' bu kez Üsküdar'da ortaya çıktı - Haber
08:20   Camide telefonunu şarj eden kadın karşılığında para bıraktı - Haber
00:15   İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Haber
8.01.2020 14:22:10