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Sokakta çalışan çocuklara bot ve mont yardımı

Kahramanmaraş'ta bir grup genç, sokakta çalışan çocuklara bot ve mont yardımında bulundu.

22.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 22.12.2019 12:14 Sokakta çalışan çocuklara bot ve mont yardımı
'ta bir grup genç, sokakta çalışan çocuklara bot ve mont yardımında bulundu.

Kahramanmaraş'ta yardımsever bir grup genç, "Sokaktaki Çocuklar Üşümesin" adıyla bir proje başlattı. Gençler, hayırseverlerin desteğiyle aldıkları 30 adet bot ve montu sokakta çalışan ihtiyaç sahibi çocuklara kendi elleriyle giydirdi. Gönüllülerden Fazilet Çomruk, "Soğuk kış gününde mont ve botu olmayan çocukları tespit ederek onlara ulaştık. Çalışmaları tamamladıktan sonra sokaklara çıkarak ekip arkadaşlarımızla birlikte mendil satan, çöp toplayan çocuklarımızın yanına gidip montlarını ve ayakkabılarını giydirdik. Hatta satamadıkları mendilleri gönüllü arkadaşlarımızla satıp çocuklarımızı evlerine gönderdik. 30 çocuğumuz artık üşümeyecek. Bu konudaki çalışmalarımız devam edecek" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Güncel

Kaynak: İHA

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